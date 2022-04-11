ندى موسى في مسلسل المشوار على كف عفريب.. «خطة إنقاذ ماهر وورد»

«حياة عزة مع شامل بقت على كف عفريت»، هكذا تحدثت الفنانة ندي موسي عن دورها في مسلسل المشوار لمحمد رمضان الحلقة الـ9، إذ وصفت تطورات الأحداث لشخصيتها بأنها على «كف عفريت».

ندى موسي على كف عفريت في مسلسل المشوار

ونشرت ندي موسي صورة من كواليس مسلسل المشوار، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عشان تنقذ ماهر وورد.. إيه رأيكم في حلقة النهاردة من المشوار؟».

ندي موسي تجسد دور صاحبة «ورد»

وتجسد ندى موسي دور صاحبة «ورد» التي استضافتها في منزلها بعدما قامت «ورد» بالهروب مع «زين» عقب سرقة الآثار، وظلت لديها في المنزل، ومن ناحية أخرى يحاول أن يرجع نجل «سما إبراهيم» الذي تم خطفه في الحلقات السابقة.

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.