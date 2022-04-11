حنان يوسف عن مشاركتها في «المشوار»: أكتر حاجة شدتني للمسلسل محمد ياسين

أعربت الفنانة القديرة حنان يوسف عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل «المشوار»، إذ جسدت دور خالة محمد رمضان التي لجأ إليها في بداية أحداث المسلسل للإقامة لديها هو وزوجته وابنه، بعد هروبهم من وجيه الشوربجي، وعملهم في شركة الملاحات.

وعن كواليس العمل قالت حنان يوسف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الوقت بالنسبالي كان كله سعيد، والجو العام كان جميل، والكرو كله كممثلين كان ممتعا، بغض النظر عن الجهد والإرهاق وقت التصوير»، مشيرة إلى أن أماكن تصوير مشاهدها كانت يوما كاملا في الإسكندرية، وباقي الأيام بالقاهرة.

حنان يوسف: محمد رمضان ممثل ملتزم

كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان محمد رمضان، موضحة: «محمد رمضان ممثل لطيف وملتزم جدا، بيسمع كلام المخرج طول الوقت، ويقدم هذا العام تمثيلًا جديدًا عليه خلال مشواره الفني، وكذلك دينا الشربيني، قضيت معاهم وقت كويس وكان في إبداع في الشغل».

وأضافت «يوسف» أن المخرج محمد ياسين هو أول ما جذبها للمشاركة في العمل، قائلة: «أكتر حاجة شدتني للمسلسل محمد ياسين، فهو مخرج جبار وأنا كان نفسي أشتغل معاه طول عمري، فبالنسبالي كان شئ مفرح وممتع وكنت سعيدة بيه جدا».

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، حنان يوسف، محمد جمعة، أحمد مجدي، ندى موسى، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.