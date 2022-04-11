مي كساب تقرر الانتقام من زوجها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10

تطورات جديدة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10، والتي بدأت بقرار «ليلى» والتي تلعب دورها مي كساب، بالانتقام من زوجها «حازم» ويجسد شخصيته الفنان نور محمود، بعدما خانها وتزوج من سيدة أخرى كي يتمكن من الإنجاب منها.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10

وتوالت المشاهد بذهاب «ليلى» مي كساب إلى طبيبة نفسية، والحديث معها عن مشاكلها مع زوجها «حازم»، وأنها قررت الانتقام من الأخير، وذلك من خلال حملها منه دون علمه، ومن ثم ستطلب الطلاق منه فور حدوث الحمل، انتقامًا لكرامتها.

وبالفعل بدأت «ليلى» في القيام بخطتها نحو زوجها دون علمه، وبدأت في تحسين علاقتها به.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، غادة عادل، انتصار، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد، نبيل نور الدين، تامر هجرس، ملك بدوي، علي السبع، محمد الصاوي، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، نحو 3 سيدات تجمعهن علاقة الصداقة، ومن ثم يتعرضن للعديد من المواقف والأزمات المختلفة.