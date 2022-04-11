بايدن يعلن فرض قيود على الأسلحة الشبحية

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال ساعات قيودًا على ما يسمى بالأسلحة الشبحية، وهي تلك المصنوعة من مجموعات وبدون أرقام تسلسلية، مما يجعلها غير قابلة للتعقب.

البيت الأبيض يدعو أهالي ضحايا مذبحة عام 2018 لحضور حدث احتفالي

ودعا البيت الأبيض عددا من نشطاء قانون السلاح لحضور حدث احتفالي في حديقة «روز جاردن» التي يطل عليها البيت الأبيض، ويحضره آباء ضحايا مذبحة مارجوري ستونمان دوجلاس التي حدثت في عام 2018 في باركلاند، بولاية فلوريدا، وهي أسوأ حادثة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة حيث قتل 17 طالبًا وموظفًا، وكان أحد النشطاء، مانويل أوليفر، والذي كان نجله خواكين البالغ من العمر 17 عامًا من بين الضحايا، قد نفد صبره بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة بسبب عدم اتخاذ إدارة بايدن إجراء رغم وعوده باتخاذ إصلاحات في مجال حمل الأسلحة، وقام أوليفر وزوجته باتريشيا، والدة جواكين، بجولة في البلاد لتسليط الضوء على عدد الوفيات بالأسلحة النارية والترويج لدعوتهم لإجراء إصلاحات مهمة، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

54 ألفا ضحايا حوادث السلاح في عهد بايدن

وألقي القبض على أوليفر في واشنطن العاصمة في فبراير في الذكرى الرابعة لوفاة ابنه، متسلقًا رافعة ورفع لافتة موجهة إلى بايدن كتب عليها: «مات 45 ألفًا من عنف السلاح خلال ولايتك».

وهذا الرقم يتجاوز الآن 54 ألفا، وفقًا لموقع «ستوك ماركت»، الذي يحصي عدد القتلى من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ تولى بايدن منصبه. ومن المقرر أن يقدم الرئيس جو بايدن، خلال الحدث، أيضًا ستيف ديتيلباخ، المدعي العام السابق بوزارة العدل ، كمرشح له لمنصب مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.