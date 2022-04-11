مسلسل المشوار الحلقة 10.. آدم يعود إلى والدته والمقدم علاء يبحث عن ماهر

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10 إنقاد آدم، بعد اختطاف رجال وجيه الشوربجي له خلال الحلقات الماضية، وبعد عودته إلى أهله، قام المقدم علاء الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي بالذهاب إليهم للبحث عن محمد رمضان وزوجته ورد، ولكنهم أنكروا معرفتهم بمكانه.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10

وخلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10 قام محمد رمضان بالاتصال بسليمان زوج حياة والذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري ليتأكد من عودة آدم، ولكنه عرف أن المقدم علاء في منزلهم يبحث عنه، فطلب من سليمان أن يبقى المكالمة مفتوحة حتى يسمع حديثهم، ولكن علاء تمكن من رؤية الهاتف، وطلب من سليمان أن يعطيه الرقم ولكنه أنكر أن يكون له علاقة بماهر.

نهاية مسلسل المشوار الحلقة 10

حاول محمد رمضان البحث عن مشتري لقطع الآثار التي يمتلكها، وعندما جاءت ورد مع عزة من الاستودية أخبرها أن رجال وجيه قاموا أمس باختطاف آدم ولكنهم أعادوه اليوم، لتنهار ورد من البكاء، ويحاول ماهر طمأنتها.