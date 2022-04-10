محافظ سوهاج يشارك في حفل إفطار جماعي لـ300 شخص من ذوي الهمم

شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة بالحديقة المتحفية، بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد.

الفقي: جميع أجهزة المحافظة تدعم ذوي الهمم

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ سوهاج على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجي، حيث حرص «الفقي» خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته في حفل الإفطار الجماعي.

إشادة ذوي الهمم بدعم محافظ سوهاج

وأشاد ذوو الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، كما حرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ .

توزيع أجهزة منزلية على 15 عروسا مقبلة على الزواج

وفي سياق آخر، قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتسليم 60 جهازا منزليا على 15 عروس مقبلة على الزواج، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.