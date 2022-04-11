مفاجأة صادمة من غادة عادل لـ يسرا في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10

أحداث صادمة كشفها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10، التي جاءت نحو استمرار «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل، في مساعدة «ديدي»، التي تجسد شخصيتها «يسرا»، كي تتمكن الأخيرة من استرداد بصرها مرة أخرى.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 10

وتوالت المشاهد بذهاب «شيرين» غادة عادل، إلى الطبيب المعالج لـ«ديدي» يسرا، ومحاولة الاستفسار منه عن نسبة نجاح العملية الجراحية، التي سيتم إجراؤها للأخيرة، كي تستعيد بصرها مرة أخرى، ليخبرها الطبيب بأنها ضعيفة للغاية، ما يعرض الأولى لحالة من البكاء الهيستيري.

وتكشف الأحداث بتذكر «شيرين» لتوقيت حادث السيارة، الذي تعرضت له «ديدي» في مشهد «فلاش باك»، لتنكشف المفاجأة بأن غادة غادل هي من صدمت يسرا بالسيارة في أحداث الحلقة الأولى، وتسببت في فقدانها للبصر.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتأتي أحداث مسلسل أحلام سعيدة، في قالب كوميدي اجتماعي، بين ثلاث سيدات تجمعهن الصدفة في إحدى جلسات العلاج النفسي، ويصبحن أصدقاء، ويحاولن مساعدة بعضهن البعض في حل المشاكل الخاصة لكل منهن.

ويشارك في بطولة العمل، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام عاشور، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.