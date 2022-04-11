«كل يوم قصة» يستعرض موقف عبد الله بن رواحة من طاعة النبي الكريم

استعرض برنامج «كل يوم قصة مع شريف» المذاع على تليفزيون الوطن من تقديم الداعية الإسلامي شريف شحاتة، قصة عبد الله بن رواحة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم، حينما اجتمع بالصحابة في أحد المساجد وأمرهم بالجلوس، فجلس بن رواحة في الصحراء تحت الشمس وهو خارج المسجد حينما سمع صدى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عن سبب فعله ذلك، فقال بن رواحة يا رسول الله ما استطاعت أن تسمع أذنى منك كلمة واحدة ولا أنفذها.

وصايا وحكم وأوامر ورسائل من النبي الكريم

وأشار شحاتة إلى أن هناك العديد من الوصايا والحكم والأوامر والرسائل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يتجاهلها أو يؤجلها إلى حين بمسميات مختلفة، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أَبَى»، قيل: ومَنْ يَأْبَى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أَبَى».

النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن رواحة

وأضاف شحاتة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لـ عبد الله بن رواحة وقال له زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسول الله، متمنيا من كل من يسمع هذا الحديث أن يتخذ خطوة ويسر على الهدى ويلبي النوافل ويتأدب بآداب النبي الكريم وأخلاقه الكريمة.