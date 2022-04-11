جسد حازم صلاح أبو إسماعيل.. معلومات عن الفنان معتز السويفي

بعد فترة غياب عن الدراما الرمضانية، عاد الفنان معتز السويفي من جديد في تقديم شخصية حازم صلاح أبو إسماعيل ضمن حلقات مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض حاليا حصريا عبر قناة أون.

معتز السويفي يجسد شخصية حازم صلاح أبو إسماعيل

ترصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عن معتز السويفي بعد مشاركته في الاختيار

- معتز السويفي ممثل مصري بدأ مشواره منذ تسعينيات القرن الماضي.

- يعمل نائب مدير مسرح الغد.

- كان يعمل في البيت الفني للمسرح مسرح الطليعة.

- أولى مشاركاته الهامة في الدراما كانت في الجزء الرابع من مسلسل ليالي الحلمية عام 1992.

- شارك في عدد من المسلسلات الدينية مثل الوعد الحق وأبو حنيفة النعمان والإمام محمد عبده.

- إجادته للغة العربية ساهمت في مشاركته في عدد من المسلسلات التاريخية مثل الهودج وعلى باب مصر ورجل القلعة هي مسرحية والملك فاروق حيث قدم دور ابراهيم غنام.

- آخر أعماله المهمة كانت المشاركة في مسلسل حبيب الله الجزء الثالث عام 2018.

معتز السويفي أجاد في تقديم الأعمال الدينية والتليفزيونية

مسلسل الاختيار من إنتاج سينرجي وهو من بطولة ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وصبري فواز وعبد العزيز مخيون وخالد الصاوي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.