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عاجل.. روسيا: سلمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير أوكرانيا لـ«جرائم ملفقة»

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سحر المكاوى
09:56 م | الإثنين 11 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت روسيا أنها سلمت الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير أوكرانيا لـ«جرائم ملفقة» لاتهامها بها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أوكرانيا: روسيا تحتجز مدنيين فى سجون على أراضيها 

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن روسيا تحتجز الكثير من المدنيين والصحفيين في سجون على أراضيها.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على موسكو بسبب تلك الأزمة.

وأجريت عدة مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا قبل نحو أسبوعين، ولم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.

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بقلم سحر المكاوى