الذهب يعاود الارتفاع مع تجدد المخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل التطورات السلبية بالأسواق والتي عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذ اَمن، ومع المخاوف الجديدة بشأن هجمات روسيا في شرق أوكرانيا التي قدمت بعض الدعم للمعدن.

أسعار الذهب ترتفع 0.33%

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.33٪ عند 1953.92 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.66% إلى 1958.5 دولار، وفقاً لـ«بلومبرج».

ارتفاع الذهب فوق مستوى 1950 دولار

وتشير نظرة فنية، إلى أن ارتفاع سعر الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1950 دولارًا متوقعا، مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وفقاً لـ«CNBC».

الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن تجاوز 100 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من عامين يوم الجمعة، على خلفية رهانات على تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصارمة لاحتواء التضخم المتصاعد.

ارتفاع العائد على السندات الأمريكية 2.73%

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.73٪ يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، حيث يراهن المتداولون على موقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد السندات الأمريكية

وتزيد معدلات الفائدة والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي تُستخدم أيضًا كتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وتشير التوقعات بشكل كبير، إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو الإسراع من وتيرة رفع معدل الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وكان مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي، أشاروا إلى احتمالية رفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل بمقدار 50 نقطة أساس.

روسيا تقصف شرق أوكرانيا

وقصفت القوات الروسية أهدافا في شرق أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية يوم الأحد، حيث يعتزم زعيم النمسا لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.