«الضرائب»: اتفاق لتحصيل الضريبة على الذهب والفضة والأحجار الكريمة

وقع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التطبيق الصحيح لأحكام القانون

وأشار «عبد القادر» إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيمانًا بمسؤولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة.

لم يكن التعاون الأول

ومن جانبه قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، تم توقيع هذا البروتوكول، معربًا عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون، قائلًا إن هذا التعاون ليس جديد عليهم، نظرًا لكونها ليست المرة الأولى للتعاون المشترك بين المصلحة والشعبة، وإنما سبق وتم التعاون من قبل.

جدير بالذكر أنه حضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية، كلًا من مختار توفيق نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، والأستاذ علاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، والأستاذة شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات حضر كلًا من لطفي محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.