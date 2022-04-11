«الجزار»: تقليل فاقد المياه لاستدامة خدمات المواطنين

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تنشيط نسب التحصيل بالشركات التابعة، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتكثيف المجهودات التى تبذلها الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

«رسلان»: الحزم الرئيسية للمشروعات المنفّذة العام المالى الماضى وصلت إلى 6.5 مليار جنيه

وكشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفّذة خلال العام المالى 2020 - 2021، لتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية، بإجمالى 6 مليارات و552 مليون جنيه.

وأشار إلى تطور كمية المياه المُنتَجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021، والتى بلغت نحو 25.5 مليون م3/ يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رفع، مضيفاً أنه يجرى معالجة 12.6 مليون م3/ يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغت محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

وقال: «تقدّر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/ يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/ يوم من إجمالى المياه المحلاة المنتجة، وجارٍ إضافة 518 ألف م3/ يوم من مياه التحلية لمحطات يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية».