المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء بالزاوية الحمراء.. قطعوا يد شخص لهذا السبب

قضت الدائرة 14 شمال، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 متهمين أشقاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهم بإحداث عاهة مستديمة وهي بتر يد أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة فيما بينهم بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

تفاصيل الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8127 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2527 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين «خالد. خ. ف»، «أحمد. خ. ف»، «سيد. خ. ف»، لأنهم في يناير من العام الماضي 2021 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربوا المجني عليه خالد أشرف عمدا، وذلك أنهم وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين المجني عليه تحينوا سيره بمفرده، وما إن ظفروا به حتي أشهر كل منهم في مواجهته سلاحا أبيض «سنجة»، وسددوا له عدة ضربات استقرت في يده اليمني ورأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي نشأ عنها قطع وانفصال عضو من جسده وهو بتر شبه كلي ليده اليمني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض «سنجة» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما جرى فيها من تحقيقات تخلص في أنه بتاريخ 16 أكتوبر من عام 2021، وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين قام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي بتر شبه كلي باليد اليمني.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين ومصادرة السلاح المضبوط، وإلزامهم المصاريف الجنائية.