بدء اختبارات تجريبية للشهادة الإعدادية بنظام «بابل شيت» في بو رسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إجراء اختبار تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية، في مادة العلوم ضمن عدة اختبارات، بهدف تعليم الطلاب نظام الامتحانات قبل بدء الامتحان النهائي، وليس التقييم.

جاء ذلك، خلال اجتماع محافظ بورسعيد، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بقيادات التربية والتعليم بديوان عام محافظة بورسعيد وتم خلاله، استعراض المنظومة الجديدة للتصحيح الإلكتروني لامتحانات الشهادة الإعدادية عقب الإعلان عن إجراء الامتحانات بنظام «البابل شيت» في بورسعيد.

التصحيح الإلكتروني يؤهل إعلان النتيجة بعد يوم من الامتحانات

وأوضح الغضبان، أن نظام التصحيح الإلكتروني يؤهل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء الامتحانات بيوم واحد، بعد أن كان يحتاج لأيام وأسابيع، كما أنه يضمن إظهار النتيجة بدون أخطاء فى التصحيح أو الكنترول وبذلك يحصل الطالب على حقه كاملا

واستعرض المحافظ أن كل طالب لديه ملزمة مدرس دروس خصوصية «يحرقها»، لأن الامتحان من كتاب المدرسة، مناشدا «أرجوكم احرقوا الملازم وحاسبوني على نتيجة الامتحان إذا جاء سؤال من خارج الكتاب المدرسي».

ميكنة التصحيح الإلكتروني تؤهلها للتعميم على مستوي الجمهورية

من جانب أخر أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن المحافظة لها السبق فى الإسهام فى ميكنة التصحيح الإلكتروني فى الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2021/2022 كبداية ليتم تعميمها على مستوي الجمهورية

وقال حسن إن الهدف هو السعي لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وهي خطة الدولة وتتضمن 3 أهداف وهي تحسين جودة التعليم بما يتوافق النظم العالمية للتعليم وإتاحة التعليم للجميع دون التمييز والتنافسية كما تعمل على الإهتمام بمحور الإرتقاء بالمستوي المهنى للمعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية واستعرض نه تم تنفيذ 27 برنامج تدريبى وعدد من التدريبات لتحسين الأداء التدريسى وبرامج للقيادة المدرسية والبرناج القومي للتعليم للمشروعات القومية مشيرا إلى أن هذه البرامج استهدفت 7079 معلم بالمحافظة.