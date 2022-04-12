وزارة الشباب تعلن وظائف جديدة.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

تواصل وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، جهودها المجتمعية المبذول في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوق العمل، من أجل توفير فرص عمل للشباب والخريجين، في جميع المحافظات وذلك في إطار المساهمة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اليوم التوظيفي المفتوح لسبينس فرع التجمع الخامس

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لسبينس فرع التجمع الخامس على العنوان التالي: سبينس فرع أرينا مول و فرع بيرل دى روايوم الاحد 17 أبريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2 م للوظائف الاتية:

الوظائف المطلوب شغلها

1. مراقب كاميرات (شرط الخبرة)

2. موظف أمن

3. منسق أرفف بالصالة

4. بائع بقسم الخضار والفاكهه

5. كاشير

6. بائعين بمختلف الاقسام

مكان العمل: التجمع الخامس

المميزات والحقوق

- المرتب على حسب الخبرة

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- مواصلات تغطى معظم الميادين الرئيس

- تأمينات طبية واجتماعية

- حافز علي مبيعات الفرع

- فرص للترقي

الشروط والتقديم

- مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 35 سنة

- موقف واضح من التجنيد

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة:

للتقديم: سبينس فرع أرينا مول و فرع بيرل دى روايوم الاحد 17 أبريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2.

للاستعلام واتس أب/ تليفونيا: 01022416060 أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتـــــي:

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال العام الجاري 2022، ضمن استراتيجية الوزارة في المساهمة في خفض معدلات البطالة.