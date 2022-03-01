إحالة دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بمطروح إلى المفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور بصفته رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الإسكان بسحب أرض مخصصة للنادي بشاطئ كيلوباترا بمرسي مطروح بمساحة 2165 مترا لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

الدعوى من رئيس الزمالك

واختصمت الدعوى التي حملت رقم22787 لسنة 67 قضائية وزير الإسكان بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

دعوى لبطلان انتخابات الزمالك

وكان كمال شعيب المحام اقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية من أعمال سلطتها الإشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية من الناحيتين الإدارية والمالية بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 11-2-2022 وما ترتب عليها من آثار أقصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025 ، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية المقبلة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.