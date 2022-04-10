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حجز استئناف دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان لجلسة 13 يونيو للحكم

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بسمة عبدالستار
07:26 م | الأحد 10 أبريل 2022
خالد الغندور

خالد الغندور

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية الحكم في استئناف خالد الغندور على تعويضه نصف مليون من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان لجلسة 13 يونيو المقبل.

تقدم المستشار هيثم عباس، وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، باستئناف على الحكم الصادر لصالح موكله بتعويضه نصف مليون جنيه من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

تعويض 10 ملايين جنيه 

وطالب عباس، أمام مستأنف الاقتصادية بتعويض 10 ملايين بدلًا من نصف مليون جنيه.

كان الغندور، طالب في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته بموقع «فيس بوك» بها صور كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.

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