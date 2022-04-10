«عبدالدايم»: 149 فعالية ضمن احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن القاهرة تنطلق إلى العالم في 2022، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، لتقدم ثقافتها وحضارتها إلى العالم بأسره عبر 149 فاعلية فنية وثقافية، تعكس التراكم الحضاري والثقافي لهذه المدينة العريقة، التي يكون حاضرها شاهدا على على أصالتها وحاملا لقيم الجمهورية الجديدة.

وأشارت عبدالدايم، إلى الدورة الاستثنائية من مسابقة تراثي والتي تأتي هذا العام بمشاركة دول العالم العربي والإسلامي، جاء ذلك خلال افتتاح الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في الدول الإسلامية ، بالمسرح الروماني في سور القاهرة الشمالي.

مدير «الإيسسكو»: القاهرة حافظة التاريخ

ومن جانبه قال الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير منظمة الايسسكو: إن القاهرة حاضرة الحواضر وحافظة التاريخ، وملتقى الحضارات، وستبقى على مر الزمان في عقل وقلب العالم الإسلامي.

وأشار المالك: ويشرفنا اليوم أن نحتفي بها عاصمة للثقافة، في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبنته رؤية تحديثية تتواكب ومتطلبات التطور المذهل الذي يشهده العالم فكان للقاهرة نصيب كبير من الرؤية التي لا تقتصر على ما يشهده حاضرها من تطورات هائلة، بل وتراثها بكل مكوناته ومفرداته.

وتوجه اللواء خالد عبد العال بالشكر إلى منظمة إيسسكو، مؤكدا أن القاهرة غنية بتراثها القديم وحضارتها ومبدعيها ومثقفيها والأزهر.

القاهرة عاصمة للثقافة

وأضاف عبدالعال: «ومن هنا تبنى الدول اتجاه الدولة مشروع تطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ على التراث بما يشمله من مباني وعمران وحرف وتراث».

وذكر: «وهو ما يشكل نقطة انطلاق لكي نقول إن القاهرة عاصمة للثقافة، وندعو العالم كله لزيارة القاهرة للاستمتاع بمشاهدة تراثها ومكونات حضارتها المتنوعة، وأتوقع أن تتجاوز الأنشطة العدد من خلال مشاركة فعالة من المدن المصرية».