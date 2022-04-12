شروط وجوائز مسابقة «تراثي 2022» في دورتها الاستثنائية

كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تفاصيل وشروط وجوائز مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي، في دورتها الاستثنانية التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكوICESCO .

وأوضح أبو سعدة، أن هذه الدورة من المسابقة مفتوحة لمشاركة المتسابقين من خارج مصر (الأعضاء في منظمة إيسيسكو)، بخلاف الدورات السابقة من مسابقة تراثي التي كانت مقتصرة على المشاركات المصرية فقط.

وأضاف أبو سعدة لـ«الوطن»، تهدف المسابقة إلى رصد وتوثيق التراث المعماري الذي تمتلكه الدول الأعضاء في المنظمة، لرصد جماليات التراث المعماري وتفاصيله وصياغته في صورة فوتوغرافية فنية، تبرز البعد الحضاري والإرث المعماري الذي يتمثل في المباني والمناطق التراثية.

تفاصيل مسابقة تراثي 2022

بدأت المسابقة يوم 10 أبريل 2022، موعد انطلاق المسابقة وإتاحة كراسة الشروط، وكيفية التقديم على موقع الجهاز الرسمي من هنـــــــــــــا.

أن يكون الموعد النهائي لاستقبال استفسارات المتسابقين يوم 10 أغسطس المقبل، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات في موعد غايته 1 سبتمبر 2022، وسيكون الموعد النهائي لتلقي الأعمال الأحد 18 سبتمبر 2022.

سيجري الاعلان عن المشاركين في المعرض يوم الاحد 13 اكتوبر 2022، فيما يعلن عن الأعمال الفائزة وتسليم الجوائز وافتتاح المعرض للاعمال المشاركة في ديسمبر 2022 مع موعد ختام الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.

جوائز مسابقة تراثي:

أشار رئيس التنسييق الحضاري إلى جوائز المسابقة مقدمة من مظمة الاسيسكو علي النحو التالي:

القسم الاول «التراث العمراني والمعماري لمدينة القاهرة» هي:

1500 دولار أمريكي للجائزة الأولى

1000 دولار امريكي للجائزة الثانية

750 دولار امريكي للجائزة الثالثة

وجائزتين تشجيعيتين بقيمة 500 دولار لكل منهما.

بينما تكون جوائز القسم الثاني التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو:

1500 دولار للجائزة الاولي.

1000 دولار للجائزة الثانية.

750 دولار للجائزة الثالثة و7 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 500 دولار.