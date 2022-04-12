هنيدي يحكي موقف كوميدي مع علاء ولي الدين: «قعدنا 6 شهور نسدد تمن الأكل»

رد الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أسئلة بعض جمهوره، التي وجهوها له، إذ كشف موقف كوميدي مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، بعدما وجه له الصحفي طارق عباس سؤال، «أكبر مبلغ دفعته في عزومة في مطعم؟» فرد قائلًا:

«أنا وعلاء ولي الدين قبل ما نتشهر.. كنا بنروح المهرجانات ونضرب البدل، وندخل البوفيهات بعد الافتتاح، ونضرب في البوفيه المفتوح.. في مرة لقينا الفنانين كلهم في مطعم كدة بعد الحفلة.. دخلنا وقعدنا ومحدش يعرفنا خالص.. وعمال الجرسون يحطلنا أكل، ونطلب تاني، ويقولنا تحبوا تجربوا كذا ونقول ماهو ببلاش.. نجرب.. وعلاء يقولي الراجل ده كريم اوي.. خلصنا وجايين نقوم وبنخرج من المطعم.. لقينا كل اللي شغالين في المطعم ورانا.. كنا خلصنا تقريبا نص البوفيه.. المبلغ قعدنا نسدد فيه أنا وعلاء ست شهور».

لو شفت علاء ولي الدين تقوله ايه

ورد محمد هنيدي على سؤال «لو شفت علاء ولي الدين الله يرحمه حالا ايه أول كلمة هتيجي على بالك تقولها؟» رد قائلًا: «هنسكت.. مش هنتكلم في حاجة.. في مرحلة في الصحوبية.. خلاص أنت مش محتاج تتكلم.. دماغكم وروحكم بقت واحدة.. عينك لوحدها هتقول كلام عمره ما يتوصف ولا يتقال».

عدد العمرات التي أداها هنيدي

كشف هنيدي عن عدد العمرات التي أداها في حياته، ردًا على سؤال «هو أنت اعتمرت قبل كده»، ورد قائلًا: «25 مرة الحمد لله».

مجموعة في الثانوية العامة

ورد هنيدي على سؤال عن مجموعه في الثانوية العامة، قائلًا: «مش فاكر بالضبط، بس كان 53% تقريبا، وجبتها على مرتين.. مرة في الامتحان الأساسي، والمرة التانية في الملحق.. المشكلة أني كنت متأكد قبلها أني هجيب مجموع كبير، وهدخل طب».

وأضاف: «لما جبت الملحق.. كنت بخبي الكتب وأنا رايح الدرس.. لغاية لما واحد من الحارة قفشني، وقالي أنت رايح فين يا دكتور محمد.. وعينه مليانة حزن، قلتله هو أنت غبي؟!.. أنا دكتور يعني بحضر الدكتوراه، عيط من الفرحة وحضني».