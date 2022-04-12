«التموين» في جنوب سيناء تحرر 9 محاضر للمخابز البلدية المخالفة

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بضرورة التشديد والرقابة على المخابز والمحال التجارية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن مديرية التموين تقوم بتشديد الرقابة التموينيه على الأسواق والمحلات والمخابز وكل الأنشطه المختلفة لضبط الأسواق لحماية المواطنين.

أضاف أن المديرية تقوم بالحملات بصفة مستمرة في كل المدن على مستوى المحافظة، مؤكدا شن 50 حملة استهدفت كل المحال والمنشآت التي تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين.

تحرير 9 محاضر للمخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المديرية شنت حملات بقيادة ابراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بمشاركة جميع رؤساء مكاتب التموين بجميع المدن وكثفت المرور علي كافة الانشطه التموينيه وتحرير المخالفات في حال وجودها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أوضح أنه جري القيام بحملات تموينية استهدفت مدن رأس سدر، شرم الشيخ، ابو رديس وتمكنت الحملة التي ترأسها وكيل الوزارة بمدينة طور سيناء اليوم بمشاركة رئيس مكتب تموين الطور، ومفتش المديريه للرقابه، والاشتراك مع وحدة مباحث التموين وتم تحرير عدد 9 تقارير مخالفات للمخابز البلدية المدعمة، المخالفات عبارة عن نقص وزن، وانتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ، عدم الاحتفاظ بقائمة مواعيد الإنتاج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

اهلا رمضان.

قال سامي عبد القادر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استمرار معارض أهلا رمضان طوال الشهر الكريم لتقديم كل ما يحتاجه المواطنين من سلع ومنتجات بكافة أنواعها، موضحا أن المحافظة خلال هذا الشهر قامت بافتتاح 9 معارض أهلا رمضان في مختلف المدن.

وتابع أن الأسعار في المعارض أقل من السوق بنحو 30%، موضحا أن هناك 21 فرع لتجارة الجملة تقوم هي الأخري بتوفير السلع التموينية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار تناسب المواطن.