إحصائية: المصريون تخلصوا من خدمات ترفيهية بـ160 مليون جنيه خلال عام

كشفت أحدث إحصائيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المصريين استغنوا عن خدمات ترفيهية بـ160 مليون جنيه خلال عام، تضمنت على الأرجح «كول تون»، وخدمات إخبارية وألعابًا إلكترونية ومسابقات على هواتفهم المحمولة، عبر استخدام كود مجاني موحد كان الجهاز أطلقه في وقتٍ سابق للتخلص من تلك الخدمات الترفيهية.

التقرير الذي حصلت عليه «الوطن»، يشير إلى أن نحو 26.4 مليون مستخدم لخدمات شركات الاتصالات في مصر، تخلصوا من خدماتٍ ترفيهيةٍ كانت تكلفهم 160 مليون جنيه، خلال عام اعتباراً من رمضان الماضي إلى رمضان الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي مرات استخدام ذلك الكود بلغ نحو 26.4 مليون مرة.

هناك خدمات يتم اشراك العملاء بها دون رغبتهم

ولفت التقرير إلى أن بعض تلك الخدمات الترفيهية قد يتم إشراك عملاء شركات الاتصالات في مصر بها دون رغبة منهم أو علم، وأن الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، عمد إلى خاصية الكود الموحد *155# كي يتم إلغاء الاشتراك في أي خدمات ترفيهية حال رغب العميل بذلك.

خصم رصيد من العملاء حال تفعيل الخدمات الترفيهية على هواتفهم

وبحسب مصادر لـ«الوطن»، تتنوع الخدمات الترفيهية المقدمة من قبل شركات ومزودي الخدمات على الهواتف الذكية، ما بين خدمات إخبارية عبر الرسائل القصيرة باشتراك شهري أو يومي، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية وخدمات إخبارية ترفيهية ورياضية ومسابقات متنوعة، بالإضافة إلى «كول تون»، وهي الخدمات التي تخصم من رصيد العملاء حال كانت مفعلة على هواتفهم.

وأمام شكاوى كثير من العملاء ممن يُبلغون «تنظيم الاتصالات»، بعدم اشتراكهم أو حتى رغبتهم في الاشتراك بتلك الخدمات الترفيهية، وقام الجهاز في وقت سابق العام الماضي، بإطلاق كود مجاني موحد، برقم #155* بهدف التخلص من تلك الخدمات التي تستحق رسومًا دورية.