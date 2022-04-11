عاجل.. «التعليم» توجه بتشكيل لجان واضعي امتحانات أولى وثانية ثانوي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، بضرورة تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتكشيل لجان واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في جميع المواد الدراسية مشكلة من 3 أعضاء من المعلمين ذوي الخبر.

الأعضاء يكون لديهم الخبرة في استخدام الحاسب الآلي

وأكدت الوزارة، موافاة بيانات المشاركين في وضع الامتحانات لقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجاري إعداده لهذا الغرض بهدف البدء في تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أن يكون أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة في العلوم والرياضيات.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنّ الأعضاء يجب أن يكون لديهم الخبرة في استخدام الحاسب الآلي وأن يكونوا تسلموا البريد الإلكتروني الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكتروني الموحد المتاح استلامه من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

ترشيح عدد 3 معلمين من كل مدرسة ثانوي عام

وشددت على ضرورة ترشيح عدد 3 معلمين من كل مدرسة ثانوي عام وعدد 2 من كل مدرسة خاصة بكل مديرية للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستافدة من كل الإمكانات المتاحة فيها، وتسلم أيضاً لقسم الإحصاء ويراعى في المرشحين أن يكون لديهم خبرة في استخدام الحاسب الآلي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يكون المرشحين تسلموا البريد الإلكتروني الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب، لافته إلى أن التعليمات يتم تنفيذها بالتنسيق مع الدعم الفني قسم التطوير بالإدارة تحت إشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية التعليمية.