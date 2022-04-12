بريطانيا تحقق في اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية بماريوبول

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ما تردد من قبل القوات الأوكرانية، بشأن استخدام القوات الروسية أسلحة كيماوية، خلال هجومها على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مشيرة إلى أن بريطانيا تحقق في هذا الأمر، بحسب بما نقل موقع «العربية».

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، في تغريدة لها عبر «تويتر»، إنّ بلادها تحقق في صحة التقارير المتداولة بشأن استخدام روسيا أسلحة كيمياوية خطيرة خلال معاركها في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

«تراس»: تصعيد خطير في الحرب الروسية الأوكرانية

وهددت «تراس» بأنه في حال التأكد من صحة هذا الأمر، فإنّه يعد تصعيداً خطيراً في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ستحاسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظامه.

كان أندريه بيليتسكي، مؤسس كتيبة آزوف الأوكرانية، خرج في مقطع فيديو مصور على تطبيق «تليجرام»، قائلاً إنّه القوات الروسية ألقت مادة مجهولة من طائرة مسيرة، وبمجرد إلقائها عانى أناس مش صعوبات في التنفس ومشكلات في الأعصاب.

وأضاف مؤسس الكتيبة، أنّ هناك 3 أشخاص ظهرت عليهم علامات واضحة تفيد بتسممهم بمواد كيمائية حربية لكن دون وقوع عواقب وخيمة، وهو الأمر الذي نفته روسيا، مؤكدة أن قواتها لم ترتكب أي جرائم أو مذابح أو انتهاكات بحق الشعب الأوكراني.

فرض مزيد من العقوبات

اتهامات روسيا باستخدام أسلحة كيمائية في «ماريوبول»، خرج وأكدها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك البرلمانية الأوكرانية إيفانا كليمبوش، داعين الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على «موسكو».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ48 على التوالي، منذ بدء العملية العسكرية فجر الخميس الموافق 24 فبراير، بعد خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً قيام «موسكو» بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم منذ ثماني سنوات.

وأكد الرئيس الروسي أن العملية العكسرية سوف تتنهي بمجرد الانتهاء من تحقيق هدفها، وكذلك بمجرد وقف تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية.