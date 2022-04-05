غرق سفينة تركية في ميناء ماريوبول بسبب القصف الروسي

غرقت سفينة تركية تحمل علم جمهورية الدومينيكان في ميناء ماريوبول، بسبب القصف الروسي العنيف على مدينة ماريوبول الأوكرانية، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

قصف ومجزرة في بوتشا

وتشهد مدن أوكرانيا قصفا مكثفا من قبل سلاح الجو الروسي، إضافة إلى المدفعية الثقيلة، ما تسبب في ارتكاب مجزرة نتيجة ما وصفته وسائل إعلام محلية وعالمية بأنّه عمليات قتل جماعية ومحاولات إبادة للمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت مدينة ماريوبول شهدت اعتداءات روسية عنيفة ومستمرة منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تنفيذا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما لا تزال العقوبات الدولية مستمرة على موسكو.