عاجل.. رئيس دونيتسك الانفصالية يعلن سيطرة قواته على مرفأ ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية سيطرة قواته على مرفأ ماريوبول، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وعقد الجانبان الروسي والأوكراني، عدة جولات من المفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت 24 فبراير الماضي

وتصر روسيا على نزع سلاح أوكرانيا، فيما أكدت أوكرانيا أنّها لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها.

وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسهم أمريكا وبريطانيا.