إصلاح عطل مفاجئ في قطار بالمنيا.. تصاعدت أدخنة من العجلات

استأنف قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى جنوب الصعيد رحلته، بعد توقف دام نحو ساعة لإصلاح عطل مفاجئ إثر تصاعد أدخنة من تيل الفرامل في العجلات، أثناء سير القطار على القضبان، بالقرب من قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

العطل لم يوقف حركة القطارات

وبحسب مصادر بالسكة الحديد، فإن أحد القطارات تعطل بمحطة قرية الروضة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب تعطل تيل الفرامل وتوقفه، ما تسبب في حدوث تصاعد أدخنة، وعلى الفور تم تحريك جرار القطار والتوجه به إلى محطة القطار بمدينة أبوقرقاص، ودفعت السكة الحديد بأحد الأوناش للتدخل في عملية إصلاح العطل، واستغرق ذلك أقل من ساعة، وعادت حركة القطارات لطبيعتها.

تصاعد أدخنة من العجلات بسبب تيل الفرامل

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن تصاعد الأدخنة من العجلات أدى إلى توقف القطار، وعقب ذلك توجه السائق بالجرار إلى محطة القطار بمدينة أبوقرقاص، وأصلح العطل هناك وتمّ تسيير حركة القطارات من جديد بعد حدوث ارتباك بها دون توقفها بشكل كامل.

وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يرافقه أشرف الداودي محافظ قنا، مسار القطار السريع، بداية من مركز أبوتشت شمالا، وحتى حدود مدينة طيبة في محافظة الأقصر جنوبا.

كما تفقد وزير النقل ومحافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)، بطول 925 كم، حيث تمت معاينة عدة نقاط لمسار القطار، والمواقع المقترحة لإقامة المحطات، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل.