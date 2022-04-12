موسيماني يهدد مدافع الأهلي بالاستبعاد من المباريات بسبب مستواه

يستعرض «الوطن سبورت» أخبار الأهلي خاصة المتعلقة منها بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي، التي تقام السبت المقبل، على ستاد «الأهلي We السلام»، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى من خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة التي تقام في المغرب يوم 23 إبريل الجاري.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول، انقلب على المدافع أيمن أشرف، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، وتسببه في العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير، محليا وإفريقيا وفي بطولة كأس العالم للأندية.

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