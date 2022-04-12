التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يكفي 6 أشهر

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها مخزون استراتيجي آمن من السكر، يكفي المخزون لمدة 6 أشهر مقبلة، متابعا: «ليس لدينا أي مشكلات مع سلعة السكر المهمة، لأن لدينا أكثر من 8 مصانع لإنتاج السكر تابعة للوزارة، ومنتشرة في محافظات مصر المختلفة».

وأوضح كمال، خلال بث مباشر عبر «الوطن»، أثناء زيارته لشركة الدلتا للسكر في الحامول، أن موسم توريد البنجر، يبدأ من شهر مارس حتى يوليو، بينما يبدأ موسم القصب من ديسمبر، وينتهي في شهر أبريل، لذلك هناك فائض من السكر.

الدولة تنتج 2.8 طن سنويا من السكر

أضاف متحدث وزارة التموين، أن مصر حققت 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر، إذ تنتج الدولة نحو 2.8 طن سنويا من السكر، بفضل عمالها الذين يعملون ليل نهار، لتأمين احتياجات السوق المحلية ثم التصدير، بينما تستهلك مصر نحو 3 ملايين و200 ألف طن، لافتا إلى أن الفجوة تقدر بين 300-400 ألف طن في السنة، يتم تدبيرها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

سعر السكر 10 جنيهات في أهلا رمضان

أكد كمال، توافر السكر في منظومة التموين، والسوق الحر، مشيرا إلى طرح السكر في معارض أهلا رمضان، بسعر يتراوح بين 9 جنيهات إلى 10.5 جنيه، وأنه ليس هناك أي مشكلات في سلعة السكر.

ويعتبر مصنع لحامول من أكبر مصانع إنتاج السكر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل به نحو 2000 عامل وفني وإداري.