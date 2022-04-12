أهم أخبار اليوم.. التصويت يحدد هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التصويت يحدد هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.. وأهم أخبار اليوم»، إذ تشهد مصر اليوم أحداثا مهمة، حيث إن مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية سينظمان احتفالية ومعرض تحت عنوان محكى رمضان زمان بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

الاحتفالية بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الثقافة

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الثقافة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا لمناقشة ملف المنتخب الوطني

وعلى الجانب الرياضي، تنطلق مباريات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز بإقامة مباراة الزمالك وفاركو، على أن تستكمل المباريات في باقي أيام الأسبوع، ويقوم مجلس إدارة اتحاد الكرة بعقد اجتماعا لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي واختيار مدرب جديد للمنتخب.

البدء في البحث عن السيرة الذاتية لاختيار الأفضل للمنتخب

ومن المرجح أن يلجأ مجلس إتحاد الكرة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم للمنتخب سواء كان مصريًا أو أجنبيا، والبدء في البحث عن السيرة الذاتية لاختيار الأفضل للمنتخب الذي يستعد للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.