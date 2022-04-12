وظائف خالية في بنوك القاهرة والأهلي الكويتي والعربي.. الشروط

كشفت بنوك الأهلي الكويتي، والقاهرة، والعربي، عن حاجة كل منها لموظفين جدد، لسد احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية لوظائف خالية، بشرط توافر مجموعة من المهام والمؤهلات للحصول على الوظيفة.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن حاجته لـ وظائف وهي كالتالي:

وظيفة مدير العلاقات

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات/ الخبرة.

- من 0 إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- التواصل الفعال.

- الأخلاقيات المهنة.

وظيفة مشرف مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات أو خبرة.

- 2-5 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- التواصل الفعال.

- الأخلاقيات المهنة.

وظائف البنك العربي

كما نوه البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، بحاجته إلى وظيفة مسؤول مراجعة الائتمان/ الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط هي:

- من 3 إلى 5 سنوات خبرة في الأعمال المصرفية، منها 5 سنوات خبرة في قضايا الائتمان وسنتان في عمل ذي صلة في بنك دولي أو إقليمي رائد.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

- مهارات تحليلية.

- مراجعة وتقييم التقارير الائتمانية المقدمة من خطوط الأعمال بناءً على السياسات والإجراءات ذات الصلة ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

- التوصية (الموافقة/ الرفض) على طلبات الاعتماد إلى لجنة الائتمان المعنية.

تنفيذ نظام (أنظمة) التصنيف الائتماني والتأكد من ترقيته في الوقت المناسب بما يتماشى مع إرشادات رأس الائتمان في الدولة.- تقديم ملاحظات / توصيات لرئيس الائتمان في الدولة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الائتمان.

وظائف بنك القاهرة

وأخيرا أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته لشغل وظيفة المدفوعات الإلكترونية - قائد فريق تطوير الأعمال، بشروط هي:

- خبرة لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات في المجال ذي الصلة.

- البكالوريوس في أي مجال ذي صلة على الأقل.

- فهم قوي للحلول الرقمية في قطاع الخدمات المالية.

- خبرة قوية في تطوير الأعمال في الخدمات المالية الرقمية.

- فهم قوي لأنظمة الخدمات المالية في مصر.

- مهارات اتصال/ عرض تقديمي ومهارات تحليلية قوية جدًا.

- تحديد المنتجات والخدمات التي يقدمها قسم المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتمكن من التعريف بوظائفها وفوائدها للعملاء الخارجيين.

- إنشاء وصياغة خطة التسويق والعمل لفئات عمل محددة.

- التواصل مع الفرق الداخلية لتأمين توقيع الصفقات وإتمامها.