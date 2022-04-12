«الطرق والكباري» تكشف الموعد النهائي لمنع سير الميكروباص على الدائري

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن أعمال تطوير الطريق الدائري مستمرة، وأن جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على تنفيذ أعمال التطوير والتحديث، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم وتنفيذ 10 محطات من إجمالي 57 محطة لتسيير الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، عند التقاطعات الرئيسية، إذ إن العمل جارٍ على استكمال باقي المحطات.

منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري ديسمبر المقبل

وكشف «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن إلغاء جميع مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري بدءا من شهر يونيو المقبل، ولن يتم السماح لسير الميكروباص على الطريق الدائري مرة أخرى بدءا من أواخر ديسمبر 2022، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص: «منع سير الميكروباص على الدائري قرار نهائي ولا رجعة فيه».

تنفيذ منظومة «ITS» لتحقيق أعلى معدلات الأمان على الدائري

وقال رئيس الطرق والكباري إن الأتوبيس الترددي السريع سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن الطريق الدائري بعد تطويره سيعمل على حل أزمة مرورية طاحنة بالقاهرة الكبري، منوها بأنه جارٍ الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمدة «الهاي ماست»، وتنفيذ منظومة «ITS»، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وللحد من حوادث السيارات.

تشغيل الأتوبيس الترددي أول يناير 2023

وأوضح أنه سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري أول يناير 2023، إذ يجوب الدائري كله في مسار معزول لا علاقة له بمسارات السيارات الأخرى، كما أنّ له حارة منفصلة تماما ويسير بتوقيتات محددة، مؤكدا أن الدائري عقب تطويره سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيس الترددي، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.