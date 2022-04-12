منصات إلكترونية شهيرة تقرر توصيل طلبات العملاء بطيارات دون طيار

أعلنت منصات البيع الإلكتروني الشهيرة عن اتجاهها لدراسة وتجربة توصيل طلبات عملائها عن طريق طائرات دون طيار، وهو ما يمثل طفرة في نقل السلع دون التأخر بسبب حركة المرور وغيرها.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها، إن توصيل طلبت العملاء بطائرات مسيرة يمثل نقلة في عالم التوصيل وشحن البضائع لكنه يحتوي على الكثير من المخاطر والحوادث لذلك حتى الآن ما زالت الفكرة قيد الاختبار والدراسة والتشغيل التجريبي لها في مواقع محددة.

5 حوادث خلال 4 أشهر من عمليات الاختبار

وأضافت أنه خلال التشغيل التجريبي واختبار الطريقة الجديدة للتوصيل التي قدرت بـ4 أشهر، حدثت خلالها 5 حوادث فقط، حيث تتمثل الحوادث في فقد مروحة الطائرة وتوقف محركات الطائرة وسقوطها أو عدم المقدرة على التحكم بها، وهو ما تقوم الشركة بدراسته وكذلك إدارات النقل الجوي.

ولفتت إلى أن مثل هذه التجارب بالتأكيد تتم على نطاق معين وفي أماكن محددة لتكون مناطق اختبار، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم من خلالها نقل البضائع عن طرق طائرات مسيرة دون طيار، حيث حدث ذلك منذ عدة سنوات.

وتعد الفكرة من أحدث طرق نقل البضائع وأسرعها في العالم، حيث ستوفر الكثير من الجهد ولأخطاء والحوادث البشرية وكذلك تلفيات البضائع، ولكن هذا كله بعد التأكد من سلامة هذه الطريقة للتوصيل لمسافات كبيرة وقيمة حمولتها والتأكد من انخفاض مستوى المخاطر.

توفير الوقت والجهد ومدة الانتظار

حيث ستوفر هذه الطريقة الجديدة نقل المنتجات الخاصة بمنصات البيع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد ومدة الانتظار بشكل كبير، كما أنها ستكون أسرع وسيلة توصيل طلبات بدلا من الانتظار لمدة طويلة بسبب سيارات الشحن أو الدراجات الهوائية التي يمكن أن يتسبب سوء حركة المرور في تأخرها، خاصة إذا كانت منتج رغب العملاء في اقتنائه بسرعة أو لسبب طارئ.