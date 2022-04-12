سقوط متهم هارب من 107 سنوات سجن في الجيزة: «عليه 61 حكم قضائي»

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه في 61 حكم حبس (59 جزئي - 2 مستأنف) في قضايا تبديد بلغت مدد حبس 107 سنوات، إذ يتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.