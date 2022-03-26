ضبط هارب من 142 سنة سجن.. وآخر صدر بحقه 526 حكم حبس

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه "هارب"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط (مطلوب التنفيذ عليه فى 526 حكم حبس جزئى فى قضايا "شيك - تبديد - هروب من المراقبة") بمدة حبس بلغت 117 سنه بتغيير محل إقامته والإقامة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية خشية ضبطه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بالحكم الصادر ضده .

ضبط متهم محكوم عليه بـ142 سنة وغرامات مالية 15 مليون جنيه

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا "تزوير – مبانى – شيكات – إيصال أمانة – نصب) والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة بلغت (142 سنة) وغرامات مالية (15 مليون جنيه).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.