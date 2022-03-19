ضبط هارب من 100 سنة حبس بالعجوزة

تمكن رجال الشرطة من ضبط صاحب شركة عقارات صادر ضده 850 حكمًا في العجوزة وصادر ضده 100 سنة حبس قضايا شيكات ونصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ لمباحث الجيزة

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد قيام صاحب شركة عقارات صادر ضده 850 حكمًا وصادر ضده 100 سنة حبس قضايا شيكات ونصب ومقيم بمنطقة العجوزة.

ضبط المتهم

وعقب تقنيين الاجراءات تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة من ضبطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.