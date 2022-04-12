سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في البنوك المصرية

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، حيث ارتفع الدولار ارتفاع طفيف خلال اليومين السابقين، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار بشكل دوري لأهميته في التأثير على مختلف الأسعار.

وفي إطار زيادة عمليات البحث عن سعر الدولار، نستعرض أسعاره في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.47 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.37 جنيه للشراء، و15.47 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي بنحو 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار 18.45 جنيه للبيع مقابل 18.37 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.47 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.37 جنيه للشراء، و15.47 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.