سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك: ارتفع 6 قروش

يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار من أبرز تلك العملات التي يجرى البحث عنها.

وسجّل سعر الدولار، منتصف اليوم الإثنين 11-4-2022 ارتفاعًا جديدًا في حدود 5 قروش ليصبح حصيلة ارتفاعاته خلال اليوم 6 قروش.

وجاء بنك المصري الخليجي في صدارة قائمة البنوك كأفضل سعر لبيع الدولار بسعر 18.37 جنيه، بينما احتل بنك المصرف المتحد المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.40 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022 في منتصف تعاملات اليومية للبنوك، ليباع الدولار الأمريكي.

وبيع الدولار بسعر 18.45 مقابل 18.35 جنيه للشراء في بنوك: «العربي الأفريقي الدولي - قناة السويس - العقاري المصري العربي - أبوظبي الأول - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - فيصل الإسلامي - hsbc - قطر الوطني - كريدي إجريكول».

بيع الدولار بسعر 18.44 جنيه مقابل 18.34 جنيه للشراء في بنوك «مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - التنمية الصناعية - المصرف العربي الدولي».

بيع بسعر 18.43 مقابل 18.33 جنيه للشراء بالبنك الأهلي المتحد.

بيع بسعر 18.42مقابل 18.32جنيه للشراء ببنكي البركة وأبو ظبي الأول.

عملات غير مدعومة بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

وشهدت العملات غير المدعومة بالبنوك تذبذبًا بين التراجع والاستقرار منتصف اليوم الإثنين 11-9-2022

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.626 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.248 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.227 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.588 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.349 جنيه.