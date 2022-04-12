سيارات بـ300 ألف جنيه موديلات 2021 - 2022.. اعرف الفئات والمواصفات
كتب:
أحمد عبد اللطيف
03:10 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
كيا جراند
شهد سوق السيارات الحديثة ارتفاعا في الأسواق ما يقرب من 1% من قيمة السيارة بسبب حالة التضخم العالمية التي شهدتها دول العالم.
وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات متذبذب في الأسعار حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض السيارات الحديثة ارتفعت 50 ألف جنيه من الموديلات الحديثه، ما اضطر راغبي شراء السيارات إلى البحث عن الموديلات الزيرو لعامي 2020 - 2021، بسبب انخفاض سعرها وانتعاش سوق السيارات كسر الزيرو.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن» أسعار السيارات، التي لم تتجاوز 300 ألف جنيه.
ساوايست DX3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1500 CC تربو.
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 300 ألف جنيه.
فيات تيبو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1600 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 301 ألف جنيه.
جاك JS3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1600 CC.
سعر السيارة المتداول في سوق السيارات 303 آلاف جنيه.
سيتروين C3 إير كروس 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1200 CC تربو.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 304 آلاف و900 جنيه.
ميتسوبيشي إكسباندر 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1500 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 305 آلاف جنيه.
جاك JS4 2021 الشكل الجديد
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك e1500 CC تربو.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 305 آلاف جنيه.
هيونداي أكسنت RB 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1600 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 306 آلاف جنيه.
هيونداي I20 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1400 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 307 آلاف جنيه.
هيونداي إلنترا إتش دي 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1600 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 307 آلاف جنيه.
إم جي 6 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1500 CC تربو.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 308 آلاف جنيه.
جيلي إمجراند X7 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك 1300 CC تربو.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 309 آلاف جنيه.
كيا جراند سيراتو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك LX 1600 CC.
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 309.900 جنيه.