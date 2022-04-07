«التعليم» تحذر من الاستعانة بمعلمي الحصة في الامتحانات ولجان المراقبة

تستعد المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي من المقرر أن تعقد 7 مايو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

سد العجز في أعمال الامتحانات

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، أنه في ضوء استعداد المدارس بمختلف المراحل التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وتأكيدا على ما جاء بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز في أعضاء هيئة التدريس وكذلك التعليمات اللاحقة لهذا الكتاب بعدم المشاركة في الامتحانات.

وشددت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، على الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس التابعة للإدارة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية بعدم اشتراك من جرى الاستعانة به لسد العجز بنظام الحصة في أي أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة.

ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لطلاب النقل وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وهي:-

- الالتزام بالمواعيد المحددة لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

- عدم عقد أي امتحانات للتيرم التاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان.

- إلغاء جميع الجداول التي جرى إعدادها بالمواعيد قبل المواعيد الموجودة بالخريطة الزمنية.

- استكمال المناهج الدراسية لجميع المراحل وفقا للخريطة الزمنية للمناهج للعام الدراسي الحالي.

- الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية في كل المواد الدراسية.