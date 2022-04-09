تفاصيل تدريب معلمي الصفوف الأولى على صياغة أسئلة الامتحانات

كثفت مديريات التربية والتعليم، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، من تدريب معلمي الصفوف الأولى على صياغة أسئلة الامتحانات في إطار الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم 7 مايو المقبل، وتعقد ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم والأسئلة المقالية، فضلاً عن عقد الامتحانات في لجان مطبقة للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

«أميمة» تحدد أهداف تدريب معلمي الصفوف الأولى

في البداية تقول الدكتورة أميمة فاروق، مديرة التدريب بإدارة القاهرة الجديدة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هدف تدريب معلمي الصفوف الأولى على صياغة أسئلة الاختبارات هو توضيح كيفية وضع الأسئلة وكيفية وضع امتحان مناسبًا ومتوازنًا وبه تنوع في الأسئلة، موضحةً أنه يجب على المعلم أن يكون لديه غزارة في وضع الأسئلة سواء أسئلة اختيار من متعدد أو أسئلة صح وخطأ وهي كلها أسئلة تقيس مستويات التفكير.

وأضافت «أميمة» لـ«الوطن»، أن تدريب معلمي الصفوف الأولى يتم في كيفية وضع المعلم لسؤال يقيس منه مهارة معينة، أي معرفة ووجدان: «فيه سؤال يبين الطالب إزاي يكون قادر على الحفظ لكن مش كل الأسئلة»، فضلاً عن تدريب على وضع سؤال المعرفة للتأكد من فهم الطالب لمعلومات بعينها، وسؤال للتطبيق وآخر للتحليل والتعميم والتقويم والتركيب.

تدريب معلمي الصفوف الأولى يشمل الموجهين

وأوضحت «أميمة» أن أسئلة الامتحانات، والتي تم تدريب معلمي الصفوف الأولى على آلية وضعها، تشمل الأسئلة الخاصة بالتقييم وهو أعلى مستوى، مؤكدة أن التدريب هدفه ليس وضع الامتحان فقط بل تقييم وتحكيم الامتحان: «محتاجين توزان في الامتحان وكل الطلاب تنجح لكن مين اللي هيحصل على النهائية».

ونوهت «أميمية» إلى أن تدريب معلمي الصفوف الأولى يرسخ في المعلمين قاعدة تقليل أسئلة الحفظ والتركيز على أسئلة الفهم: «نعطي المعلم المهارة بحيث يكون فاهم المفردات الاختبارية وآلية تحكيم الامتحان»، لافتةً إلى أنه تم تدريب الموجهين ومعلمي المرحلة الإعدادية أيضًا.