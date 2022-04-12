«التعليم» تدرس تعديل مواعيد الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنَّ قطاع التعليم الفني يدرس تعديل مواعيد جدول الامتحانات العملية للصفين الأول والثاني الثانوي الفني، لأن الفترة المحددة للامتحانات العملية للصفين الأول والثاني لن تكون كافية لإنجاز الامتحانات العملية قبل بدء موعد امتحانات العملي لشهادة الدبلومات الفنية.

مقترح ببدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في الأسبوع الأخير من رمضان

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ المقترح المتوقع الاستقرار عليه أن تبدأ الامتحانات العملية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، على الأقل الأربعة أيام الأخيرة قبل العيد، بحيث يتم إنجاز بعض الامتحانات العملية ويتم استكمال الباقي منها بعد إجازة عيد الفطر.

وأضاف المصدر، أنَّه سيتمّ عرض الأمر على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإبداء الرأي في ذلك، والموافقة على المقترح، بحيث تكون كل الأمور على ما يرام قبل بدء الامتحانات النظرية لصفوف النقل في المدارس الفنية، أو امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2022.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:-

- يوم السبت الموافق 21 مايو عقد امتحانات التدريبات العملية والمعملية.

- يوم السبت الموافق 28 مايو عقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 24 يونيو بدء أعمال تقدير الدرجات.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب.

- 3100 عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

- 25 لجنة نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2022.

- 800 ألف طالب تقريبًا بكل الأقسام «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».