جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 المعدل بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعديل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022، وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدم امتحان الطلاب قبل المواعيد المقررة من الوزارة، حيث إن من المقرر انطلاق الامتحانات في الجدول الجديد يوم 7 مايو المقبل لكل النوعيات تعليم عام ورسمي لغات وصم وفي 9 مايو للصف السادس للمكفوفين.

وتستعرض «الوطن» جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 بعد التعديل في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

خريطة امتحانات الصف السادس

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان له، إنه جرى تعديل خريطة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 كالتالي:

الصف السادس الابتدائي عام ورسمي لغات السبت 7 مايو لمدة 6 أيام وفق الجدول التالي:

الصف السادس الابتدائي المكفوفين الاثنين 9 مايو وفق الجدول التالي:

الصف السادس والسابع الابتدائي للصم وضعاف السمع، السبت 7 مايو، وفق الجدول التالي:

تعدبل جداول القليوبية

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعلنت تعديل مواعيد امتحانات التيرم الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للمرحلة الابتدائية العامة والمكفوفين والصم تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حيث أصدرت المديرية الجداول الجديدة لتبدأ الامتحانات في 7 مايو المقبل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بدلا من الأسبوع الأخير في شهر أبريل الجاري.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد الجداول الجديدة وخريطة امتحانات الصف السادس الابتدائي والمرحلة الابتدائية بالقليوبية.