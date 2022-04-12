أحمد كمال: مسلسل المشوار يأخذنا إلى أماكن تصوير جديدة دراميا

شارك الفنان أحمد كمال في بطولة مسلسل المشوار الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي 2022، وذلك بعد غيابه العامين الماضين عن المشاركة الدرامية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ جسد دور «وجيه الشوربجي» وهو رجل أعمال يعمل في السياحة ولكن يُلقى القبض عليه بتهمة الاتجار في الآثار، وهي القضية المحورية التي تدور حولها أحداث المسلسل.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه منذ ظهوره في مسلسل المشوار، أعرب الفنان أحمد كمال عن سعادته بالمشاركة في دراما هذا العام من خلال مسلسل المشوار، وتقديمه شخصية درامية جديدة عليه خلال مشواره الفني، قائلًا: «وجيه الشوربجي إنسان عادي، ولكنه يتاجر في الآثار، والشخصية لها أبعاد كثيرة سوف نتعرف عليها خلال الأحداث، كما أنني أعجبت بالجوانب الخاصة بالشخصية، والضغوط التي تواجهها خلال الأحداث، بالإضافة إلى أن الحوار والشخصية مكتوبة بشكل حرفي».

أحمد كمال يكشف أسباب مشاركته في مسلسل المشوار

وأضاف «كمال» خلال حواره لـ «الوطن» أن المسلسل اجتماعي بوليسي شيق، يحتوي على شخصيات مصرية مكتوبة بشكل جيد، كما أن البطل الرئيس فيه المخرج محمد ياسين العائد إلى الدراما بعد غياب 7 سنوات، منذ آخر أعماله «أفراح القبة»، موضحًا: «محمد ياسين مخرج كبير، وأنا استمتع بشدة عندما اتلقى التوجيهات منه أثناء شرحه للمشاهد المختلفة، وكذلك المؤلف محمد فريد فهو كاتب كبير ومتمكن».

أما عن أسباب تحمسه للمشاركة في المسلسل، أوضح أحمد كمال: «منذ أن قرأت سيناريو الحلقات، وجدتني مشدودًا للأحداث بشكل كبير من أجل معرفة ما سوف يحدث في الحلقات التالية، فهو عمل شيق، والشخصيات داخلة مكتوبة بشكل جيد»، مضيفًا أن «العمل يشهد مواقع تصوير جديدة ومختلفة دراميا لم نراها من قبل، وجميعنا مستمتعين بمشاهدنا وأدوارنا فهناك متعة فنية كبيرة».

أحمد كمال: شخصيات مسلسل المشوار موضوعه في أماكنها الصحيحة

وتابع أن مخرج العمل اختار شخصيات المسلسل بشكل مميز، فنجد خلال أحداث العمل أن كل شخصية في موضعها الصحيح، وسوف نرى محمد رمضان في شخصية مختلفة ولكنها لائقة عليه، وكذلك دينا الشربيني، كما أن الفنان بيومي فؤاد سوف نجده في شكل جديد ودور مختلف عليه، فالمخرج يحاول إخراج كل مشهد وكأنه لوحة فنية، على حسب قوله.