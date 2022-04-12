بعد تصاعد أحداث الحلقة 10 من مسلسل المشوار لمحمد رمضان، وبحثه المستمر عن مشتري لآثاره المسروقة، يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 11 والقنوات الناقلة لها، إذ يشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني وندى موسى وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 11

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 11 والقنوات الناقلة لها، فالعمل الدرامي يعرض الليلة على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءًا، وتأتي حلقة الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، بينمنا الإعادة الثانية تكون الساعة 1:45 مساءًا.

أما فيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 11 على شاشة قناة DMC دراما، فيجرى عرضه الحلقة الساعة 11:15 مساءًا، وتأتي حلقة الإعادة الأولى الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

ملخص أحداث الحلقة 10 من مسلسل المشوار

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10 العديد من الأحداث والتطورات، والتي جاء أهمها عودة آدم إلى أسرته بعد اختطافه من قبل زوجته ووجيه ورجاله، بالإضافة إلى اعتراف محمد رمضان لصديقه سعيد، الذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي، أنه قام بسرقة قطع آثار من منزل وجيه الشوربجي.