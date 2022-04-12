أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-4-2022

يعتبر البحث عن أسعار الطماطم في الأسواق الشاغل الأكبر لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد تباين أسعار الطماطم قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة، لعدة أسباب مختلفة، منها كونها من أهم الخضروات وتدخل تقريبا في جميع الأطعمة المصرية على مائدة الإفطار في رمضان.

وفى إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات يوميا، لقرائها بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال التقرير التالي أسعار الطماطم في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل من عام 2022، بالإضافة إلى أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الطماطم في الأسواق

تتراوح أسعار الطماطم في الأسواق اليوم بين 15-18 جنيهًا في عدد كبير من الأسواق بالمحافظات المختلفة، وذلك حسب جودة الطماطم المعروضة.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

كما سجلت أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق اليوم اختلافا بحسب المحافظات، وفي المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، وهي كما يلي:

- سعر كيلو جرام من الجزر 4-5 جنيهات.

- ليمون بلدي 18-20 جنيهًا.

- سعر كيلوا الفاصوليا الخضراء 10-12 جنيهًا.

- سعر كيلو البصل ما بين 3-4 جنيهات.

- فلفل أخضر حار 25-28 جنيهًا.

- فلفل ألوان يتراوح بين 18-20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 5-7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الكوسة ما بين 7-10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس ما بين 4-6 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم البلدي ما بين 10-12 جنيهًا.

- سعر كيلو الملوخية ما بين 10-13 جنيهًا.

- سعر كيلو السبانخ تتراوح ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيهات.

- الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 10-13 جنيهًا.

- سعر الباذنجان البلدي ما بين 5 -7 جنيهات، والرومي بين 4-5 جنيهات، والأبيض ما بين 10 إلى 13 جنيهًا.

- سعر البسلة تراوح ما بين 5-7 جنيهات.