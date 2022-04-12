محمد رمضان يبحث عن جروب لبيع الآثار المسروقة في مسلسل المشوار الحلقة 10

تصدّر مشهد الفنان محمد رمضان وهو يبحث عن جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لبيع الآثار المسروقة «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10، إذ تبين استمرار بحث الشرطة عن الآثار المسروقة التي يمتلكها محمد رمضان، كما ذهب المقدم علاء إلى منزل حياة أخت ورد للبحث عن ماهر وورد ومعرفة علاقتهما بقضية الآثار المسروقة.

مسلسل المشوار الحلقة 10.. ماهر يبحث عن مشتري للآثار المسروقة

كما كشف محمد رمضان لصديقه سعيد أن الآثار المسروقة من منزل وجيه الشوربجي هو من نهبها، لذا يحاول البحث عن مشتري لها لبيعها، والتصرف في الأموال لتحقيق أحلامهم، كما وعد سعيد أن تكون له حصة من تلك الأموال، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10، التي شهدت أيضًا إعادة آدم إلى والدته حياة بعد اختطافه الحلقات الماضية من قبل رجال وجيه وطليقته.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من النجوم، منهم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، وأحمد مجدي، وندى موسى، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.