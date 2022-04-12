درجات الحرارة اليوم في الفيوم.. الجو ربيعي مشمس لكن احذروا

شمس مشرقة، زهور تتراقص على أنغام نسمات الهواء، طقس ربيعي لطيف على مختلف أرجاء محافظة الفيوم، إذ يدعو اعتدال درجات الحرارة اليوم في الفيوم والطقس الجميل، الجميع للخروج والاستمتاع بالجو الربيعي في الحدائق والمتنزهات المختلفة، فيما تنخفض الحرارة تدريجيا بحلول المساء، لتزداد برودة مع اقتراب منتصف الليل، وسط تحذيرات بعدم ارتداء الملابس الصيفية، إلا عقب استقرار الطقس.

درجات الحرارة اليوم في الفيوم

تعكس درجات الحرارة اليوم في الفيوم، طقسا ربيعيا رائعا، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجة الحرارة العظمى تبلغ 24 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، ليشهد الطقس في بلد السواقي، توافقا مع طقس محافظة القاهرة، التي تشهد أجواء ربيعية بدرجة حرارة عظمى بلغت 25 درجة.

نشاط للرياح اليوم في النهار

رغم أن درجات الحرارة اليوم في الفيوم، تشهد اعتدالا خلال ساعات النهار، إلا أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ المحافظة ستشهد نشاطا ملحوظا للرياح على فترات متقطعة طوال النهار، حيث تبلغ سرعة الرياح 22 كيلو متر في الساعة، وتتخذ اتجاها شمالي شمالي غربي، فيما تبلغ سرعة هبات الرياح 46 كيلو متر في الساعة.

وتحذر الأرصاد، في الوقت نفسه، من من موجة حارة تضرب البلاد، بينها محافظة الفيوم، بداية من يوم السبت المُقبل، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

الاستمتاع بالإفطار في الخارج

يستغل أهالي محافظة الفيوم، ذلك الطقس الربيعي اللطيف، في الخروج وتناول الإفطار في الأندية والمتنزهات المفتوحة، وبعض المطاعم، ابتهاجاً بشهر الصيام والكرم، وللاستمتاع بدرجة الحرارة والطقس الجيد.