الرابطة الإسلاميية الباكستانية.. حزب معارض قاد إسلام أباد 6 مرات

شهدت العاصمة إسلام أباد، تتويج رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف، رئيسا للحكومة خلفا لعمران خان، الذي خسر تصويت البرلمان حول تجديد الثقة به، عقب 4 سنوات قضاها الأخير في السلطة، إلا أن زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية سيواجه تحديات كبيرة خلفتها سياسات خان خلال الفترة الماضية وعلى رأسها العلاقات الأمريكية.

وانتخب البرلمان الباكستاني، أمس، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف، رئيسًا للوزراء، بعد الإطاحة بعمران خان.

الرابطة الإسلامية الباكستانية تعود إلى الحكم مجددا

وبنجاح شهباز شريف، عاد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية للسلطة مجددا بعد أن أطاحت به الحكومة الانتقالية بقيادة ناصر الملك، حيث كانت الرابطة الإسلامية الباكستانية حينها تحت قيادة نواز شريف ثالث رئيس ورزاء باكستاني مُنتخب، إلى أن اتهم بازدراء المحكمة العليا في 2017، ما أدى إلى استبعاده، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وينتمي الحزب، إلى التيار المحافظ، حيث يدعم الرأسمالية خلال تعاملات السوق الحر، ويرفض الحكم العسكري، كما يناشد بالديمقراطية ومكافحة الرقابة على الإنترنت وبرنامج الحياة البرية.

قادت الرابطة الإسلامية الباكستانية البلاد 6 مرات

وبحسب ما نشرته «واشنطن بوست» حول بداية تأسيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، تأسس في أعقاب انتخابات 1985، بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني حينها محمد خان جونيجو، وفي عام 1990، شكلت الرابطة الإسلامية الباكستانية، الحكومة بقيادة نواز شريف، إلا أنها عام 1993، حُل التحالف الذي أسسه رئيس الوزراء السابق جونيجو، إلى رابطتين إحداهما أطلقت على نفسها "نواز" نسبة إلى زعيمها نواز شري، والأخرى تابعة لـ«جونيجو».

بعد انقلاب 1999، تراجعت شعبية حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، بعد سيطرة إحدى فصائله المنشقة على الحكم لمعظم سنوات العقد، وحتى عام 2008، حيث تمكنت الرابطة الإسلامية الباكستانية من استعادة شعبيتها ولكن كحزب معارض رئيسي، لتعود مجددا للسلطة عام 2003، بقيادة شريف رئيس للحكومة للمرة الثالثة.

وشكّلت الرابطة الإسلامية الباكستانية الحكومة 6 مرات منذ عام 1985، والتي تولى قيادتها شهباز شريف 3 مرات عن ولاية بنجاب.